В Томске 29 марта убрали новогодние декорации возле областной администрации

В Томске убрали новогоднюю иллюминацию. Фото: Ксения Высотина

В Томске только 29 марта демонтировали оставшиеся световые иллюминации на площади Ленина возле обладминистрации, которые украшали город в период новогодних праздников и зимнего сезона, передает корреспондент "КП-Томск" с места событий.

"На площади Ленина рядом с администрацией области только сегодня убирают елки, которые украшали город в новогодние праздники. На месте работают специалисты и увозят украшения", - сообщил корреспондент.

В Томске убрали новогоднюю иллюминацию. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в Томске, по данным регионального гидрометцентра, воздух прогрелся до +15 градусов. Снег в областном центре активно тает. Все световые украшения должны были убрать еще в феврале.

Напомним, ранее томичам обещали выключить иллюминацию с 26 января, однако исполняющий обязанности мэра дал поручение продлить жителям города праздник и ее оставили до 13 февраля. Главную елку на Новособорной площади демонтировали еще 14 февраля. В этом году Томск к Новому году город украшали 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей и 10 светодиодных фонтанов.