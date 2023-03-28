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НовостиОбщество28 марта 2023 13:22

В Томском госуниверситете хотят создать пищевые добавки из тараканов, сверчков и червей

Ученые объясняют, что эта работа важна для обеспечения продовольственной безопасности
Александра Тайбатрова
В ТГУ отмечают, что насекомые являются экологически чистым источником белка, витаминов и микроэлементов

В ТГУ отмечают, что насекомые являются экологически чистым источником белка, витаминов и микроэлементов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученые Томского госуниверситета разрабатывают ценные пищевые добавки из беспозвоночных. Сейчас биологи изучают моллюсков, сверчков, мраморных тараканов и дождевых червей как источник белка. Эти насекомые являются низкокалорийными, быстро набирают массу и размножаются, а уход за ними не требует особых усилий.

«Речь не идет о замене привычных для населения источников белка. Суть проекта в поставке в организм человека тех жизненно важных элементов, которые мы не получаем в нужном объёме за счёт нашего привычного питания», - уточняет пресс-служба университета.

Проект, в рамках которого ученые ТГУ исследуют насекомых как источник белка, получил поддержку Российского научного фонда. Эти исследования также важны для развития биомедицины.