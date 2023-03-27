Назван первый финалист фотоконкурса "Главный котик Томска 2023"

Фото: "АиФ-Томск"

Победителем первой недели фотоконкурса «Главный котик Томска 2023» стал кот Мурзик. Голосование проходило из 25 пушистых участников. Об этом сообщает издание "АиФ-Томск".

В голосовании лидировали несколько котов. В первые дни голосования больше всего симпатий получили котики: Сэмик, Пусик и Мурзик. На выходных результаты голосования круто изменились и лидерами рейтинга стали котик Сына и Мурзик.

По итогам голосования больше всего голосов набрал Мурзик №18 и стал победителем недели.

Томичам напомнили, что каждый котик, который по итогам недели пройдет в финал, поборется за главный приз конкурса – годовой запас корма.

Следующее голосование стартует уже сегодня, 27 марта, оно продлится до 30 марта. Проголосовать за понравившегося котика можно на сайте «АиФ-Томск».