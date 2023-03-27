Двенадцатилетний мальчик пострадал при пожаре в жилом доме в Томском районе

В Томском районе 25 марта при пожаре в пятиэтажном доме пострадал 12-летний мальчик. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В селе Томское Томского района 25 марта при пожаре в пятиэтажном доме пострадал 12-летний мальчик. Еще 13 человек были спасены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии в селе Томское по улице Маяковского поступило на пульт дежурного 25 марта в 14:35. Пожар произошел в третьем подъезде в квартире пятиэтажного дома.

«Пострадал мальчик, 2010 года рождения, доставлен в БСМП № 2 с термическими ожогами 2 степени нижних конечностей», – говорится в сообщении.

Со 2 этажа пожарные спасли одного ребенка, по лестничным маршам со 2, 3 и 4 этажей были спасены еще два ребенка и 10 взрослых.

В результате пожара в комнате обгорел диван, частично обгорел подоконник. Закоптились стены и вещная обстановка квартиры. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Огонь потушили в 15:00. Причина пожара устанавливается.