Губернатор Томской области показал новое оборудование в больницах

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области показал в своем telegram-канале новое оборудование в томских и районных больницах.

"Как и обещал, переоснащаем медицинские учреждения по всей области современной техникой для диагностики и лечения", - пишет глава региона.

Уточняется, что в поликлинику ТНЦ СО РАН в Академгородке поставили новый флюорограф, который пришел на замену старому 2007-го года. А вот в третью горбольницу Томска закупили новые эндоскопы. В десятую поликлинику – современный аппарат УЗИ.

Мазур также рассказал о том, что в поликлинику томской больницы №2 приобрели новый рентген. Сейчас идёт настройка оборудования, скоро он начнёт работу.

В Первомайскую больницу установили маммограф. Раньше его здесь вообще не было, и жительницам района приходилось ездить на обследования в Асино. В Кривошеинской больнице новый цифровой рентген пришёл на замену старому плёночному, который прослужил 15 лет. В Асиновской больнице в операционной по просьбе врачей установили новый светильник.

И в Кожевниковскую больницу поставили два электрохирургических аппарата для операций – в отделения гинекологии и хирургии.