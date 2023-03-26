Из Томской области направило 50 кг меда для участников СВО

Фото: Telegram-канал главы Молчановского района Юрия Салькова.

Для бойцов в зоне СВО семья из томской деревни Могочино передала 50 кг меда. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Молчановского района Юрий Сальков.

"Еще раз спасибо всем неравнодушным землякам! Сегодня связался с коллегой из Воронежской области. Планируем очередную партию гуманитарного груза (именные посылки нашим парням-землякам) отправить на следующей неделе", - написал глава района.

Помимо этого, бойцам также передали коробки с гуманитарной помощью.