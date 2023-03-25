В Томской области 12 водителей переехали ж/д пути на красный сигнал светофора

Остановка машин перед переездом обязательна. Фото: Иван ПРОХОРОВ

12 нарушителей выявили на железнодорожных переездах Томской области во время акции «Внимание, переезд!». Профилактический месячник стартовал на Западно-Сибирской железной дороге. Его цель - снизить число нарушений правил дорожного движения в зоне пересечения автомобильной и железной дорог.

Работники магистрали вместе с дорожными полицейскими проводят профилактические беседы с водителями, информируют о последствиях столкновения подвижного состава с авто. А также напоминают о важности соблюдения ПДД при переезде через железнодорожные пути. Особое внимание уделяются переездам, где ранее происходили аварии, а также с высокой интенсивностью движения.

В итоге в дни месячника зафиксировали 12 случаев нарушения ПДД при пересечении ж/д путей: проезд на красный сигнал светофора. Это нарушение, наряду с объездом шлагбаума, в большинстве случаев является причиной столкновения машины с железнодорожным транспортом. Информацию о нарушителях передали в ГИБДД.

Напомним, в Томской области с начала года произошло одно ДТП с участием автомобилей и железнодорожного транспорта, а прошлом году их в общей сложности было четыре.