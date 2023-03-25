Томские туроператоры предупредили о росте цен на летний отдых

Томичам посоветовали поспешить с бронированием летних туров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По традиции в конце марта - начале апреля жители Томска начинали бронировать туры и отели для летнего отдыха. Но в этом году все несколько иначе. В ситуации разбирался журналист «МК в Томске».

- Раннее бронирование, по сравнению с прошлым годом, имеет выраженный характер «отложенного спроса». На это влияют как факторы внешние: политические, землетрясения в Турции, так и ценовая политика этого года, - прокомментировала руководитель томского туристического агентства «Авентура» Полина Огреба.

Она также отметила, что не все томские туристы смогли принять новый уровень цен, который сейчас установился на рынке.

- Но такова реальность, и такого, как ранее, когда мы летали за 30-40 тысяч на человека, уже точно не будет, - рассказала эксперт.

По словам руководителя турагентства, в апреле-мае ожидается явный прирост бронирований, что также прогнозируют и туроператоры.

- Прирост цен составляет 20-30 процентов, а ближе к лету будет еще больше. Поэтому тем, кто планирует отдых на лето 2023 года, советуем активизироваться в ближайшее время, - порекомендовала томским туристам Полина Огреба.