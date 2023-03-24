В прошлом году в Ботсад ТГУ привезли около 700 новинок со всего мира

Вот так цветет бархатный банан. Фото: пресс-службы ТГУ.

В 2022 году в Ботсад ГТУ поступило около 700 новинок со всего мира. Об этом сообщает сайт Томского госуниверситета.

Уточним, Сибирский ботанический сад томского вуза входит в число крупнейших в России. Сегодня в его коллекции 10 500 различных видов и сортов. И она пополняется ежегодно. Так, только в 2022 году в Ботсад «приехали» несколько сотен новых растений из России и других стран. Среди новеньких лапажерия или чилийский колокольчик (национальный цветок Республики Чили); стреблюс шершавый или дерево-зубная щетка; коддия грубая - новый африканский плодовый кустарник и множество других.

- Один из путей расширения коллекции - это международный делектусный обмен, - рассказал директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. - Мы активно в нем активно участвуем, получая из разных стран мира семена растений и споры папоротников. Также привозим черенки и растения из рабочих поездок в другие ботанические сады, например, из Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск), Главного ботанического сада (Москва), Ботсада МГУ («Аптекарский огород»), Ботанического сада Петра Великого (Санкт-Петербург) и других организаций, с которыми тесно сотрудничаем.

В свою очередь, Ботсад ТГУ делится с коллегами редкими растениями, которые представлены в стране в нескольких экземплярах. Это позволяет сохранить вид, если вдруг произойдет его утрата, а также дать жителям других городов полюбоваться ими.

Все семена, черенки и споры выращивают в специальном отделе в разводочных теплицах Ботсада, а затем переносят в оранжереи, в зависимости от того, какой климат им требуется. Но не все из них приживаются - среди растений много экзотических.

- Например, сейчас мы предпринимаем третью попытку выращивания дуриана, для которого нужна почва с определенными микробами. Его плоды имеют пикантный вкус, но вместе с тем очень специфичный запах тухлого лука. Оно хорошо известно тем, кто посещал Тайланд и другие страны Юго-Восточной Азии, - рассказал Ямбуров.

Редкие растения - «существа» капризные: требуют внимания, хорошего ухода и времени. Но все затраты с лихвой окупаются восторгом посетителей, когда из разводочной теплицы уникальный экземпляр попадает в оранжерею.

Уточним, среди новинок прошлого года почти 160 видов и сортов папоротников, которые вузу подарила частный коллекционер из Омска, 20 новых сортов цитрусов, 30 видов и сортов новых экзотических орхидей, 60 видов и сортов суккулентов и 10 новых сортов алоказий из ботанического сада Пермского университета.

Полюбоваться растениями можно во время экскурсий, расписание которых можно уточнить на сайте вуза.