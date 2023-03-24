Центральное водоснабжение с чистой водой появилось в томском селе Средний Васюган

Центральное водоснабжение в селе Средний Васюган. Фото:Администрация Томской области

В Томской области в селе Средний Васюган в рамках нацпроекта ввели в эксплуатацию станцию водоподготовки и сети водоснабжения. На финансирование работ из федерального бюджета выделено более 117 млн рублей, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Ранее в селе Средний Васюган не было центральной системы водоснабжения. А в воде двух водозаборных скважин было превышено содержание железа и марганца.

«Благодаря нацпроекту по улицам села проложено более 23 км магистральных и подводящих трубопроводов, возведены станция водоподготовки производительностью 432 куб. м в сутки, насосная станция второго подъема, два резервуара чистой воды объемом 75 куб. м, сооружения промывной воды и осадка объемом 75 куб. м и заменены скважинные насосы. На финансирование работ из федерального бюджета выделено более 117 млн рублей», – говорится в сообщении.

Доступ к чистой воде из системы центрального водоснабжения получили около 1200 жителей села Средний Васюган. К концу 2024 года доля населения Томской области, у которых есть чистая питьевая вода, вырастет до 92,7%, у жителей городов – до 100%.

Уточняется, что технологиечская схема очистки воды включает стадии механической очистки, фильтрования I и II ступеней, подщелачивания, аэрации-дегазации, озонирования и отстаивания.

По данным обладминистрации, в рамках нацпроекта в регионе построено 10 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в городах Асино, Стрежевой и Томск, селе Лучаново, деревне Лоскутово и поселке Киргизка, а также два новых объекта в селе Средний Васюган. В течение 2023-2024 года планируются построить еще 10 объектов водоснабжения.