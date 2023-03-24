В Томске ищут пропавшего 34-летнего мужчину в ярко-зеленой толстовке

Фото: Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Томской области.

В Томске ищут пропавшего 34-летнего Александра Корякова, местонахождение которого неизвестно с 17 марта 2023 года, сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Коряков Александр Дмитриевич, 34 года (1989 г.р.). С 17 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», – сообщили волонтеры.

Рост мужчины 175 см, нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза карие.

На момент пропажи был одет в темно-синюю ветровку, ярко-зеленую толстовку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные ботинки, светло-зеленую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, прост сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).