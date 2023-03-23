На 51 году жизни скончался известный томский скульптор Антон Гнедых

Антон Гнедых. Фото: Томский областной художественный музей

Известный томский скульптор Антон Гнедых скончался 22 марта на 51 году жизни после недельной комы, сообщает томский художественный музей.

«Коллектив Томского областного художественного музея с прискорбием сообщает, что 22 марта 2023 года после недельного пребывания в коме, в 14:58 умер талантливый томский скульптор и председатель Томского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Антон Николаевич Гнедых», – сообщили в музее.

Прощание с известным скульптором пройдет 24 марта с 15 до 16 часов в Воскресенской церкви Томска.

Антон Гнедых родился 15 сентября 1972 года. Сын известного скульптора Николая Гнедых и архитектора Татьяны Ивановны. Является автором станковых и монументальных композиций, памятников и монументальных комплексов в Томске, Новосибирске.

С 1990 по 1996 год учился в ТГАСУ на архитектурном факультете, с 1984 занимался скульптурой в мастерской-студии отца. В 2000 году стажировался в Доме творчества им. Д.Н. Кардовского, в 2001 году – в резиденции Международный центр искусств (Париж, Франция). Там был принят в члены Общества изящных искусств Франции.

С 2000 года член Союза художников, с 2013 года председатель Томского регионального отделения ВТОО «Союз художников России».