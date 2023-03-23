Скончался обвиняемый по двум уголовным делам экс-глава «Томской распредкомпании» Олег Петров

Скончался бывший глава «Томской распределительной компании» Олег Петров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске скончался бывший глава «Томской распределительной компании» («Россети Томск») Олег Петров. Его обвиняли по двум уголовным делам о присвоении и растрате.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Тюмень», обвиняемый по двум уголовным делам Олег Петров скончался в Томске, находясь под домашним арестом.

Напомним, в апреле 2022 году в отношении экс-гендиректора«Томской распределительной компании» Петрова возбудили первое уголовное дело о присвоении 9 млн рублей. Его отправили под домашний арест. В июне силовики сообщили о втором аналогичном деле, тогда Петров похитил 8 млн рублей. Его обвинили по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Олег Петров возглавлял ПАО «Томская распределительная компания» 16 лет. В августе 2021 года стал гендиректором АО «Россети Тюмень».