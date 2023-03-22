Онлайн-платформа допобразования для медиков и населения появилась в СибГМУ

Онлайн-платформа для медиков появилась в СибГМУ. Фото: Ксения Высотина

Первую в России онлайн-платформу дополнительного медицинского образования для врачей и населения запустил Сибирский государственный медицинский университет. Платформа включает более 1 тысячи курсов различной тематики. Об этом 22 марта сообщил журналистам ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Он отметил, что в настоящее время в России нет аналогов такой платформы. Курсы могут быть полезны не только для врачей, ученых, но и для тех, кто не имеет медицинского образования и просто интересуется здоровым образом жизни. Благодаря данной платформе поликлиники и больницы смогут контролировать процесс обучения своих сотрудников, которым необходимо проходить постоянное обучение и повышать квалификацию.

«Цифровая платформа обеспечит доступность курсов от ведущих практиков и преподавателей университета для специалистов из любой точки страны. Это позволит повысить качество медицинской помощи с максимальным удобством для обучающихся», – сказал Куликов.

Как отметила руководитель управления последипломной подготовки специалистов СибГМУ Юлия Тимофеева, всего на платформе представлено около тысячи онлайн-курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, дополнительного образования.

По ее словам, для медработников также активно развиваются курсы, которые предполагают стажировки и практическую работу. Для этого подключаются специалисты, практикующие врачи. А дистанционный контент на сайте пополняется каждый месяц.

Для томичей, которые интересуются здоровым образом жизни предлагаются курсы по вакцинопрофилактике и здоровому питанию.

Евгений Куликов рассчитывает, что ежегодно повышать квалификацию будут около 50 тысяч человек.