Восемь кур сгорели при пожаре в жилом доме в Томской области

Куры погибли при пожаре в томской деревне.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Шегарском районе Томской области 21 марта при пожаре в жилом доме погибли восемь кур, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Оськино поступило на пульт дежурного 21 марта в 22:26.
«В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, гаража, курятника. Обгорели стены гаража и стайки внутри и снаружи. В стайке сгорело восемь кур. Общая площадь пожара 60 кв.м», – говорится в сообщении.
Огонь потушили в 23:30. Причина пожара устанавливается.