Приставы опечатали Центр народного творчества в томском селе Молчаново

Фото: пресс-служба УФССП по Томской области

В Томской области в селе Молчаново судебные приставы опечатали Центр народного творчества и досуга, так как в учреждении отсутствовала пожарная сигнализация, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

По данным ведомства, ранее суд обязал оборудовать помещения ДК пожарной сигнализацией в соответствии с нормативами. Однако требование исполнено не было. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

«В предоставленные приставом сроки организация нарушения не устранила, в связи с чем в отношении юридического лица был вынесен исполнительский сбор, а впоследствии Центр и вовсе привлекли к ответственности по административной статье. По итогам рассмотрения протокола должник был оштрафован на 30 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В 2022 году здание закрывалось на капитальный ремонт, но пожарная сигнализация вновь не была установлена. Суд обязал приостановить деятельность опасного объекта на 20 суток.

Судебные приставы опечатали двери. В период приостановления должник должен разработать документацию для устранения нарушений.