Двадцать человек эвакуировались при пожаре в десятиэтажном жилом доме в Томске

Пять человек были спасены еще 15 эвакуировались самостоятельно. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске 21 марта произошел пожар в многоэтажном доме по улице Лебедева. Пожарные спасли пять человек, еще 15 человек эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии в десятиэтажном доме по улице Лебедева поступило дежурному 21 марта в 0:11. Пожар произошёл в первом подъезде. На момент прибытия пожарных зафиксировано задымление в подъезде, возгорание электрокабелей и электрощита на 5-10 этажах.

«Пожарными с помощью спасустройств по лестничным маршам спасено 5 человек. До прибытия АЦ из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек», – говорится в сообщении.

В результате пожара сгорели электрокабели в электрощитках. Общая площадь пожара 15 кв.м.

Огонь ликвидировали в 0:46. Причина пожара устанавливается.