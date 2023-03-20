Семь новых добровольцев «ЛизаАлерт» прошли полевые обучения в Томске

Фото: добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Томской области

Семь новых добровольцев вступили в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Томской области. Для новобранцев 19 марта прошли полевые учения в Михайловской роще, сообщают волонтеры.

«Полевые учения для новых добровольцев #ЛизаАлерт прошли 19 марта в Михайловской роще. Семь новичков вместе с инструкторами отряда изучали работу радиостанции, осваивали навигатор и компас, отрабатывали полученные навыки на практике», – говорится в сообщении.

Участников разделили на группы и отправили выполнять задачи самостоятельно. В процессе они познакомились со словами «азимут», «канал» и «координаты».

Новобранцы должны были найти точку по координатам и дойти до нужного места по компасу. Все группы справились с задачами. Эти знания пригодятся добровольцам во время поиска пропавшего человека.

Уточняется, что попробовать себя в роли поисковика может любой желающий. Очередные полевые учения состоятся на следующей неделе.