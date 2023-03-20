ТГУ утром 20 марта получил сообщение о минировании главного корпуса

Фото: Ксения Высотина

В Томске сегодня утром, 20 марта, ТГУ получил сообщение о минировании главного корпуса. Силовые структуры проверяют информацию на месте, сообщил журналисту "КП-Томск" свидетель ситуации.

"На месте уже полиция, МЧС и Росгвардия. Вроде как поступило сообщение о минировании главного корпуса", - сообщает очевидец.

Один из представителей вуза также подтвердил информацию.

"Сотрудники полиции, Росгвардии и специалисты МЧС сейчас проводят проверку сообщения о совершении противоправных действий в ТГУ", - сообщила начальник управления информационной политики университета.

"КП-Томск" продолжает следить за ситуацией.