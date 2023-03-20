Гололед и -8 градусов ожидаются в Томске 20 марта

В Томске понедельник прогнозируется ветреным и без осадков Фото: Ксения Высотина

В Томске понедельник прогнозируется ветреным и без осадков. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В понедельник, 20 марта, в Томске существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть северо-западный 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Днем температура воздуха составит около -6…8 °С. На дорогах местами сильная гололедица.

В Томской области днем по северо-западу небольшой снег. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.Температура воздуха днем составит -4…-9 °С. На дорогах местами сильная гололедица.