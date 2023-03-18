В Томской области пропала 36-летняя жительница Стрежевого

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Томской области

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» обратился к жителям Томской области с просьбой помочь найти Ларису Бантикову. Местонахождение женщины 1987 года рождения неизвестно с 23 февраля 2023 года.

Приметы: нормальное телосложение, рост 170 сантиметров, темно-русые волосы, серые глаза. Женщина была одета в короткую черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и темно-серые кроссовки.

Каждого, кто владеет информацией о местонахождении потерявшейся женщины, просят позвонить на круглосуточную горячую линию отряда: 8-800-700-54-52.

«ЛизаАлерт» также приглашает добровольцев принять участие в поисках.