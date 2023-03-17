Бизнесмена из Томской области осудят за недоделанную реконструкцию очистных

Решением суда экс-директора фирмы отправили под домашний арест. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Областной Следком на основе материалов регионального УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении бывшего учредителя и директора коммерческой организации. Мужчину подозревают в «мошенничестве в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, в 2020 году, чтобы обеспечить муниципальные нужды и реализовать мероприятия госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», администрация Кожевниковского района заключила с фирмой в лице подозреваемого муниципальный контракт на сумму свыше 65 миллионов рублей. На эти деньги должны были реконструировать очистные сооружения в селе Кожевниково. Согласно условиям контракта, их подрядчику выплатили в полном объеме. Но он распорядился финансами по своему усмотрению. Так, не выполнил работы на сумму около 2 млн рублей. При этом заказчика, в лице должностных лиц администрации Кожевниковского района, заверил, что сделает их в рамках гарантийных обязательств, хотя делать это не планировал вообще. В результате районной администрации был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

17 марта Кожевниковский районный суд Томской области постановил заключить экс-директора фирмы под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.