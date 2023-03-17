Житель Томской области заплатит за стерлядку 110 тысяч рублей

За незаконную рыбалку мужчине предстоит отвечать перед судом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя Александровского района обвиняют в «незаконной добыче водных биологических ресурсов». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Из материалов дела стало известно, что в декабре 2022 года мужчина приехал порыбачить на реку Обь в районе села Назино Александровского района. Так как улов ему нужен был крупный и только определенного вида рыбы, то он закинул в реку сеть. С помощью нее он выловил 24 стерляди. Сумма причиненного ущерба составила около 110 тыс. рублей.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Александровском районном суде. Одновременно прокуратура района заявила гражданский иск о взыскании с рыбака причиненного материального ущерба.