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НовостиОбщество17 марта 2023 8:10

Фестиваль «Крымская весна» состоится на выходных в Томске

В субботу на площади Новособорной пройдет концерт
Алёна Мищенко
Фестиваль "Крымская весна" состоится в Томске.

Фестиваль "Крымская весна" состоится в Томске.

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фестиваль «Крымская весна» состоится на выходных в Томске. На площади Новособорной пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает городская администрация.

В субботу, 18 марта, в 13 часов на площади Новособорной томичей и гостей города ждет концерт с участием творческих коллективов Томской области.

В субботу и воскресенье будет развернута фотовыставка с видами основных достопримечательностей полуострова. Также на мероприятии турагенства предложат томичам путевки и расскажут о вариантах отдыха в Крыму.

Вход свободный. Возрастное ограничение мероприятия 12+