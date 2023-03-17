Фестиваль "Крымская весна" состоится в Томске.
Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Фестиваль «Крымская весна» состоится на выходных в Томске. На площади Новособорной пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает городская администрация.
В субботу, 18 марта, в 13 часов на площади Новособорной томичей и гостей города ждет концерт с участием творческих коллективов Томской области.
В субботу и воскресенье будет развернута фотовыставка с видами основных достопримечательностей полуострова. Также на мероприятии турагенства предложат томичам путевки и расскажут о вариантах отдыха в Крыму.
Вход свободный. Возрастное ограничение мероприятия 12+