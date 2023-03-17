В Томской области экс-полицейскому дали 9 лет колонии за смерть двух девочек в ДТП

Обвиняемый в ДТП. Фото: прокуратура Томской области

В Томске бывшего сотрудника полиции приговорили к 9 годам колонии за смерть двух девушек-подростков, которые погибли в ДТП по его вине в прошлом году. Также обвиняемого обязали выплатить матерям погибших по 1,5 млн рублей каждой, сообщает прокуратура Томской области.

Шегарский районный суд признал виновным бывшего 24-летнего сотрудника полиции виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

Суд установил, что 23 апреля 2022 года подсудимый во внеслужебное время управлял автомобилем в нетрезвом виде. На одной из улиц села Мельниково он сбил двух девушек-подростков, после чего покинул место ДТП. В результате аварии девушки в возрасте 15 и 16 лет погибли на месте аварии.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Виновного приговорили к 9 годам в колонии-поселении с лишением прав на 3 года. Суд также удовлетворил гражданские иски матерей погибших и взыскал с осужденного в их пользу по 1,5 млн рублей каждой. Приговор в законную силу не вступил.