Ровно год назад томский офицер Максим Песковой накрыл собой гранату, спасая солдат

Максим Песковой. Фото: администрация Томской области

Ровно год назад, 17 марта 2022 года, в ходе СВО на Украине погиб командир разведроты из Томска Максим Песковой, который спас своих солдат. Сегодня в Воскресенской церкви состоялась панихида по погибшему военному. Об этом сообщает «МК в Томске».

26-летний лейтенант из Томска Максим Песковой командовал разведывательной ротой. Она была расквартирована в Новочеркасске, недалеко от российско-украинской границы. В День защитника Отечества солдатам было приказано пересесть на бронетехнику и выдвинуться на территорию противника в рамках СВО.

Максим Песковой. Фото предоставлено героем публикации

Роте Пескового была поставлена задача – провести разведку в районе расположения врага, но военные попали в засаду и были накрыты огнем от автоматов и пулеметов. Когда солдаты практически смогли отбиться, в сторону них прилетела граната. Максим Песковой принял решение накрыть ее своим телом, спасая от смерти и ранений 10 своих солдат.

За героический подвиг Максим Песковой был посмертно удостоен звания Героя России. 7 апреля был похоронен в Томске. У него остались родители и жена.

Максим Песковой родился в Томске 7 октября 1995 года. Связать свою жизнь со службой решил еще в детстве. В 12 лет поступил в Томский кадетский корпус.

Максим Песковой поступил в кадетский корпус. Фото предоставлено героем публикации

Руководитель информационного отдела Томской епархии Полина Ромашова знакома с семьей погибшего героя. Отец Максима Владимир Вячеславович рассказывал ей об учебных годах сына.

«Во время учебы пришлось Максиму столкнуться и с первыми взрослыми трудностями. Все-таки кадетство – это уже самостоятельная жизнь с одним-двумя выходными в неделю, это тесные и часто непростые взаимоотношения с ребятами. Два раза Максим даже говорил, что уходит, но подумав, все-таки решил остаться», — рассказал отец Максима.

Максим всегда активно занимался спортом, в том числе и рукопашным боем и это не раз помогало ему.

«Как-то мы с мамой приехали на Алтай, где у его команды по рукопашному бою проходили тренировки. Занятия были серьезными - с камнем в гору поднимались, также бежали до реки, где в холодной воде отрабатывали удары руками и ногами», — рассказал Владимир Полине.

Сестра Максима Пескового отмечет, что у брата всегда было отличное чувство юмора, даже в непростых ситуациях он умел пошутить. Девушка уверена, что военным так легче, юмором они снимают напряжение.

Максим Песковой с сестрой. Фото предоставлено героем публикации

Три года назад Максим женился. Сейчас его жена помогает с доставкой гуманитарных грузов на Донбасс военнослужащим роты, носящей имя Максима Пескового.