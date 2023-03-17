Томский пенсионер перевел мошенникам более 1,2 млн рублей

Злоумышленники попросили оформить два кредита на 600 и 678,5 тысячи рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К полицейским Ленинского района Томска обратился 65-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительным данным, мужчине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником банка, собеседник рассказал, что в организацию пришёл гражданин с нотариальной доверенностью от пенсионера и пытался оформить кредит в 600 тысяч рублей на его имя. По словам мошенника, томичу необходимо отправить заявку на получение денежных средств в один из банков и ожидать дальнейших указаний.

Спустя несколько минут в мессенджер мужчине позвонил “специалист службы поддержки”. Он подтвердил информацию “коллеги” и объяснил, что на имя пенсионера сделали заявки на кредиты в нескольких учреждениях. Для их аннулирования злоумышленник попросил оформить два займа на 600 и 678,5 тысячи рублей и перевести средства на указанный номер счёта. Пожилой томич поверил аферистам, последовал их указаниям и отправил более 1,2 млн рублей.

После этого мошенники сообщили об аннулировании заявок. На следующий день они вновь связались с пенсионером и рассказали ещё о трёх кредитах. Мужчина понял, что его собеседниками стали аферисты.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, более половины звонков мошенников приходятся на мессенджеры.