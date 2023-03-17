В Томске бухгалтер украла со счета умершего работодателя более 1 млн рублей

В Томске бухгалтер украла со счет умершего работодателя более 1 млн рублей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске 42-летнего бухгалтера задержали по подозрению в краже более 1 млн рублей со счета умершего работодателя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился томич с сообщением о краже более 1 млн рублей со счёта умершего родственника. Выяснилось, что часть средств на сумму 200 тысяч рублей была списана в день смерти их владельца, а остальные 800 тысяч рублей – позднее и неизвестно кем.

Позже полицейские установили, что деньги обналичила через банкомат неизвестная женщина. Ее личность была установлена по записям с камер видеонаблюдения на кассовом аппарате. Ею оказалась ранее не судимая 42-летняя томичка.

Женщина работала бухгалтером в организации умершего работодателя, а в период его болезни приходила к нему домой и ухаживала за ним. В один момент мужчине стало плохо, она вызвала скорую помощь и его госпитализировали. Бухгалтер воспользовалась моментом и украла из квартиры мужчины платёжное средство и SIM-карту.

Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции.