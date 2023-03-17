Путин наградил медалью Луки Крымского двух томских врачей за заслуги в здравоохранении

Сергей Ракитин и Александра Степанюк. Фото: телеграм-канал "Область здоровья"

Президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского двух работников сферы здравоохранения Томской области, сообщает облздрав.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского наградили заведующего отделом лабораторной диагностики областной клинической больницы, главного внештатного врача клинической лабораторной диагностики департамента здравоохранения Сергея Ракитина и медсестру инфекционного отделения Шегарской районной больницы Александру Степанюк.

Сергей Ракитин работает в здравоохранении региона более десяти лет, в 2017 году назначен заведующим отделом клинической лабораторной диагностики Томской ОКБ. Там он курировал работу 82 специалистов.

Ракитин выстроил трехуровневую систему контроля качества, которая позволяет проводить лабораторные исследования на высоком уровне. Под его руководством объем исследований в лаборатории ОКБ достиг 3 млн исследований в год.

Александра Степанюк более 40 лет трудится медсестрой в инфекционном отделении Шегарской районной больницы. Там медик выдает лекарства пациентам, ведет контроль основных показателей пациентов и соблюдения санитарного режима инфекционного отделения.

Степанюк консультирует пациентов и их родственников по уходу и оказанию помощи при ВИЧ-заболеваниях, клиническим особенностям течения и профилактики вирусных гепатитов, энтеровирусной инфекции.