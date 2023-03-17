Авиакомпания «РусЛайн» с 29 марта запустит прямые рейсы из Нижневартовска в Томск

Прямые рейсы из Нижневартовска в Томск возобновятся в марте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «РусЛайн» возобновит полеты из Нижневартовска в Томск с конца марта 2023 года. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Нижневартовска.

Авиакомпания «РусЛайн» будет выполнять рейсы из Екатеринбурга и Томска в Нижневартовск. Вылететь из Нижневартовска в Екатеринбург можно по средам и субботам в 11:00. По маршруту Нижневартовск — Томск отправления будут по средам и субботам в 6:40.

Стоимость билетов составит от 4674 рублей в одну сторону. Полеты будут выполняться с 29 марта 2023 года на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ100/200.

На данный момент рейсы из Нижневартовска в Томск отсутствуют.