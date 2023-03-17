Воздух в пятницу в Томске прогреется до +5 градусов

В Томске потеплеет до +5 градусов. Фото: Ксения Высотина

Воздух в пятницу днем в Томске прогреется до +5 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

По Томску в пятницу переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с. Температура днем составит +3…+5 градусов.

В Томской области днем по северу небольшой мокрый снег, утром местами изморозь, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с, порывы достигнут 13 м/с. Температура днем ожидается +2…+7 градусов, местами до -3 градусов.

На дорогах местами гололедица.