Томичи опубликовали видео фонтана с кипятком

Фото: скриншот видео "Регион-70 | Томск"/ВКонтакте

В социальных сетях Томска опубликовали видео с бьющей фонтаном водой из теплотрассы. Об этом сообщает «АиФ-Томск».

Администрация паблика «Регион-70 | Томск» ВКонтакте утверждает, что ЧП произошло в областном центре вчера, 15 марта. В результате порыва улица оказалась затоплена, а машины накрыл густой туман из пара.

- Вот причина вчерашнего паводка на Ключевской. Прорыв теплотрассы по адресу проспект Мира 4/1. Апокалиптично, - написано в сообществе.

На видеозаписи хорошо видно, как потоки горячей воды под сильным напором фонтанируют из трубы теплотрассы на проезжую часть. Стоящие недалеко машины скрывает пар, поэтому невозможно рассмотреть марки авто и их номера. Воды так много, что около трубы плещутся волны. Видеоряд сопровождается пронзительной мелодией, которую исполняют на саксофоне.

Томичи активно комментировали пост. Так, один из горожан пошутил, что это «дымовая завеса, чтоб НАТО не прошло», другой написал, что теперь понял причину резкого потепления в городе, третий добавил: «Просто помощь весне, что докопались?».

Напомним, 15 марта в Томске затопило дорогу на участке улицы Дальне-Ключевской. В пресс-службе «ТомскРТС» прокомментировали, что порыв локализовали, участок с дефектом будут ремонтировать максимально оперативно.