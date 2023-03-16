В Томске к концу недели подморозит до 9 градусов

В пятницу и субботу в Томске будет тепло. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

К концу недели в областном центре похолодает до -9 градусов. Об этом сообщает издание «МК в Томске».

По данным томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пятница и суббота, 17 и 18 марта, будут теплыми. Томичи могут рассчитывать на температуру воздуха от +5 до +8 градусов. Погода изменится в ночь на 19 марта. Так, в ночные часы столбик термометра будет колебаться от 0 до -2 градусов, а днем подморозит еще сильнее - до 7-9 градусов со знаком минус, на севере Томской области будет еще прохладнее - до -12 градусов.

Кстати, начало четвертой недели марта будет прохладным, затем в регионе вновь потеплеет: все-таки весна берет свое.