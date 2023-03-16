Томичи выберут визитку города из шести местных брендов

Томичам предлагают выбрать визитную карточку города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Томска предлагают выбрать бренды местных компаний, которые являются визитными карточками областного центра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для этого жителям и гостям Томска нужно принять участие в интернет-голосовании, которое проходит на сайте мэрии, и выбрать лишь один бренд из представленных компаний, которые ранее заявились на участие в данном конкурсе: обувная компания «Ронокс», производитель БАДов «Биолит» и гематогена «Народный», кондитерская Torta, супермаркет продуктов из сибирских дикоросов «Территория тайги» и производитель муки «Томские мельницы».

Кстати, результаты голосования будут учитывать при отборе претендентов на присуждение награды мэра города Томска «Предприниматель года» в номинации «Сделано в Томске».

Отметим, голосование продлится до 15 апреля.