Губернатор Владимир Мазур поручил найти работу для молодежи

Фото: скриншот видео из соцсетей Владимира Мазура.

16 марта глава Томской области Владимир Мазур на аппаратном совещании провел анализ занятости населения в регионе и по итогам поставил задачу разработать инвестиционные паспорта городов и районов. И максимально использовать меры государственной поддержки по стимулированию рынка труда. В частности, субсидии по организации общественных и временных работ, бесплатное обучение сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и образовательные программы федеральных проектов «Содействие занятости» и «Демография».

- Ситуацию на рынке труда обсудил с заместителями и главами муниципалитетов. Я уже рассказывал, что уровень безработицы в Томской области - минимальный за всю историю. Теперь нам нужно обеспечить рост доходов людей, сезонную занятость и работу подросткам: молодежь хочет работать! - написал Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

Глава региона также отметил, что дал ряд поручений заместителям, отраслевым департаментам и главам. В частности, подготовить инвестиционные паспорта территорий для открытия новых производств и создания новых рабочих мест (ответственные: заместитель по инвестициям Василий Потёмкин и главы муниципалитетов); разработать программы сезонной занятости в сферах дорожного хозяйства, благоустройства, строительства и АПК (ответственные: заместитель по строительству и инфраструктуре Николай Руппель и заместитель по АПК Андрей Кнорр); расширить программы сезонной занятости подростков на каникулах (ответственные: и.о. заместителя по соцполитике Светлана Грузных и заместитель по науке и образованию Людмила Огородова).