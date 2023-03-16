Жителям Томской области в 2022 году пересчитали коммуналки на 2 миллиона рублей

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В 2022 году департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области принял почти 6,5 тыс. обращений и сообщений от жителей по вопросам управления многоквартирными домами и деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, на горячую линию поступило 1,4 тыс. звонков, и еще более 200 человек госжилинспекторы проконсультировали во время личных приемов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как отметил заместитель начальника департамента по государственному жилищному надзору Чингис Цыренжапов, данные показатели ниже, чем с 2019 по 2021 годы.

- Реагируя на обращения жителей, Госжилнадзор провел 196 контрольно-надзорных и 110 профилактических мероприятий. Почти каждое обращение сначала проходило «предпроверку» - оценивались сведений, которые граждане излагали в обращении, - уточнил Цыренжапов.

Как стало известно, в прошлом году Госжилнадзор оштрафовал нарушителей более чем на 1 млн рублей, а жителям более 30 многоквартирных домов благодаря вмешательству специалистов департамента пересчитали начисления за коммуналку на общую сумму 2 млн. 140 тыс. рублей.