Жительница Томска сбежала в Новосибирск из-за долга по кредиту

Чтобы спрятать иномарку от приставов, томичка переехала в Новосибирск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Томска решила не возвращать кредит. И из-за этого даже выписалась из квартиры, где проживала, и переехала в другой город. Установить ее новое место проживания помог внедорожник, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Как стало известно, женщина, когда оформляла кредит, оформила в залог свой Citroën C4 Aircross 2013 г.в. Его-то суд и постановил продать с публичных торгов в счет оплаты задолженности. Правда, по адресу проживания, что значился в документах, ни машину, ни ее хозяйку застать не удалось. Кроме того, выяснилось, что женщина снялась с регистрационного учета в Томске.

Судебные приставы объявили машину в розыск. И уже спустя некоторое время удалось выяснить, что должница переехала в Новосибирск. А уточнить ее новое место проживания помогли коллеги. Вскоре заложенный внедорожник арестовали и передали на хранение представителю кредитной организации. Если томичка не погасит существующую задолженность, то машину продадут с торгов по цене, которую определил суд - более 760 тыс. рублей.