В Томской области бизнесмена осудят за взятку чиновнику

В Стрежевом из-за взятки будут судить директора строительной фирмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Стрежевом Томской области перед судом предстанет руководитель коммерческой организации за дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как стало известно, в надзорном ведомстве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации, который обвиняется в даче взятки.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2022 года мужчина продвигал интересы своей организации при выборе подрядчиков на выполнение строительных работ. Чтобы получить их, он неоднократно предлагал, а в последующем перечислил руководителю одного из отделов администрации города на банковский счет деньги - 33 тысячи рублей. Но чиновник деньги не взял, более того – вернул их обратно, а потом обратился с заявлением на взяткодателя в полицию.

Уголовное дело в отношении директора строительной фирмы направлено в Стрежевской городской суд Томской области для рассмотрения по существу.