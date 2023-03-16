Из-за пожарной сигнализации в Томске эвакуировали всех учеников Академлицея

Эвакуация детей в Академлицее. Фото: телеграм-канал "Але, это Сакалов"

В Томске детей и сотрудников эвакуировали из Академического лицея имени Псахье на улице Вавилова. Как сообщили корреспонденту "КП-Томск" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сработала сигнализация из-за распыления дезодоранта.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что из Акдемического лицея прошла эвакуация детей.

"Академический лицей. Эвакуация. Приехали пожарные. Пока не известно, что произошло", - говорится в телеграм-канале "Але, это Сакалов".

В МЧС сообщили, что в Академическом лицее на улице Вавилова сработала ложная сигнализация из-за распыления дезодоранта. Всего было эвакуировано 350 человек.