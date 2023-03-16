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НовостиОбщество16 марта 2023 4:16

В Томске запись детей в первые классы школ стартует с 28 марта

Запись начнется в 8:30 утра
Алёна Мищенко
Запись детей в первые классы школ стартует 28 марта.

Запись детей в первые классы школ стартует 28 марта.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске запись детей в первый класс стартует 28 марта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Прием заявлений начнется с 28 марта в 8:300 по местному времени. Запись детей, не проживающих на закреплённой территории, начнется 6 июля на свободные места.

Подать документы можно через Единый портал госуслуг , портал образовательных услуг Томской области, через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, а также лично в общеобразовательном учреждении.

Подать заявление в первый класс можно только в одно общеобразовательное учреждение. При отказе в зачислении из-за отсутствия свободных мест родители могут обращаться в другую школу.