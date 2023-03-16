Чтобы записать ребенка к врачу, жительница Томска позвонила в приемную почти 400 раз

Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители вновь ведут борьбу с приемными больниц. Чтобы записать ребенка к врачу, жительница Томска позвонила в поликлинику почти 400 раз.

"Очередная попытка записать ребенка к стоматологу на Ленина 58а и снова провал. Я уже молчу про то, что за полгода пломбы выпадают 6 раз! Когда чудом попадаешь к врачу, ругают что запустили", - пишет женщина в паблике "Регион-70".

Уточняется, что за два дня томичка позвонила по номеру телефона - 388 раз.

Журналисты "АиФ-Томск" запросили комментарий у департамента здравоохранения региона.