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НовостиОбщество16 марта 2023 4:10

Чтобы записать ребенка к врачу, жительница Томска позвонила в приемную почти 400 раз

За два дня томичка набирала номер поликлиники – 388 раз
Ксения Высотина
Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители вновь ведут борьбу с приемными больниц. Чтобы записать ребенка к врачу, жительница Томска позвонила в поликлинику почти 400 раз.

"Очередная попытка записать ребенка к стоматологу на Ленина 58а и снова провал. Я уже молчу про то, что за полгода пломбы выпадают 6 раз! Когда чудом попадаешь к врачу, ругают что запустили", - пишет женщина в паблике "Регион-70".

Уточняется, что за два дня томичка позвонила по номеру телефона - 388 раз.

Журналисты "АиФ-Томск" запросили комментарий у департамента здравоохранения региона.