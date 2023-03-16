Томская команда приняла участие в киатлоне в Кузбассе

Фото: "Сiбдепо".

В Кемеровской области прошли соревнования по криатлону. Томичи окунались и проплывали дистанции в ледяной воде и катались на лыжах.

"Более 70 человек приехало в столицу Кузбасса, чтобы сразиться в криатлоне. У суровых состязаний становится всё больше поклонников: мужчины, женщины, дети и пенсионеры старше 75 лет. В этом году в прорубь прорвался ещё один четвероногий и весьма необычный участник", - сообщают журналисты журнала о жизни в Кузбассе "Сiбдепо".

Уточняется, что температура воздуха в тот день была на уровне +4 градуса. Соревнования проходили на заледеневшем Красном озере.

За приз приехали побороться 72 человека. По итогам соревнований женский диплом за третье место уехал в город Ленинск-Кузнецкий. Второй результат продемонстрировали хозяева состязаний — кемеровчане. А лавры победителя получили участницы из города Юрга.

В командном зачёте среди женщин-ветеранов победителями стали гости состязаний из Томска, а кемеровчане — вторыми. У мужчин-ветеранов тройка призёров выглядит так: 1 место Юрга, 2 место Кемерово и 3 место Томск.