Томские бойцы Росгвардии, участвующие в СВО, получат дополнительные меры поддержки от региона

Соответствующее постановление подписал губернатор Томской области Владимир Мазур. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области меры поддержки для военнослужащих участников СВО будут распространяться и на сотрудников Росгвардии. Соответствующее постановление подписал губернатор Томской области Владимир Мазур 15 марта.

«О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы (службы), а также военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной операции», – говорится в постановлении.

Ранее бойцы Росгвардии и их семьи не получали выплат и других мер поддержки от региона.

Согласно постановлению областной администрации от 9 ноября 2022 года, участникам СВО положена выплата в размере 1 млн рублей, выплата за травмы и ранения - 300 тысяч рублей.

Также ранее сообщалось, детей участников СВО освободили от платы за детские сады. Также готовится законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога на три года для участников спецоперации.