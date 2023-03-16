Еще в трех районах Томской области понижен тоннаж на ледовых переправах

Тоннаж снижен на трех переправах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Грузоподъемность понизили на ледовых переправах еще в трех района Томской области. Такое решение принято на фоне потепления, сообщила администрация региона.

Так, в Каргасокском районе движение запрещено автомобилям, масса которых превышает 15 тонн на всех переправах.

В Парабельском районе на переправах через реки Полой у деревни Голещихино, Обь и протоку реки Обь у села Нарым разрешенная грузоподъемность составляет 10 тонн.

В Тегульдетском районе транспортная нагрузка на ледовых переправах через реку Чулым у поселков Берегаево и Верхнее Скоблино (Озерное) понижена до 16 тонн, у поселка Центрополигон — до 12 тонн.

При передвижении по переправам необходимо строго соблюдать требования всех информационных знаков.

Узнать о действующей допустимой нагрузке можно на сайте «Томскавтодора».