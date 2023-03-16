На развитие инфраструктуры томской ТОР "Северск" выделят около 700 млн рублей

Деньги выделят на развитие инфраструктуры для завода "Сибирский титан". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из областного бюджета планируют выделить около 700 млн рублей на развитие инфраструктуры для завода «Сибирский титан», который построят на Территории опережающего развития в Северске. Инфраструктуру будут использовать и другие предприятия, сообщила журналистам спикер облдумы Оксана Козловская в ходе выездного заседания совета думы.

«В рамках соглашения с правительством РФ региональный бюджет выделяет порядка 700 млн рублей на строительство инфраструктуры: один из объектов - это газораспределительная станция (100 млн на 2023 год) и более 500 млн - на 2024 год. Те мощности, которые будут построены прежде всего для "Сибирского титана", предусматривают развитие инвестпроектов на этой площадке», – сказала Козловская.

По ее словам, это возместит «Сибирскому титану» затраты за строительство инфраструктуры. По договоренности с правительством РФ ровно на эту сумму Томской области спишут бюджетный кредит.

Построить «Сибирский титан» планируется в 2025-2026 году. В апреле 2023 года специалисты приступят к начальному этапу работ.

Напомним, в 2020 году компания «Сибирский титан» – ключевой резидент Территории опережающего развития (ТОР) «Северск» – приступила к проектно-изыскательским работам для создания промышленного производства пигментного диоксида титана. По проекту планировались инвестиции около миллиарда рублей и создание 44 новых рабочих мест.