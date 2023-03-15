Диетолог рассказала томичам, как справиться с авитаминозом

Овощи и фрукты - главные помощники в борьбе с авитаминозом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Весной нехватка витаминов ощущается особенно остро. Проявляется это не только в подавленном настроении и упадке сил, но и подверженности простудным и инфекционным заболеваниям. Как сообщает «МК в Омске», зачастую помимо недостатка солнца в таком состоянии упрекают авитаминоз - мол, весной тяжело достать свежие овощи и фрукты с грядки, а тех, что привозят к нам из-за рубежа, слишком много «химии». Но со слов диетолога-эндокринолога Ольги Кузнецовой, сегодня авитаминоз уже не соотносится с временем года - наблюдается круглогодично.

- Человек не съедает столько пищи, чтобы закрыть потребность своего организма в полезных веществах. Вместо полезного завтрака мы либо перехватываем что-то на бегу дома, либо завтракаем только чаем с печенюшкой на работе, - отмечает врач. - Весной многие чувствуют себя ослабленными, но это, возможно, происходит от недостатка солнца, от усталости после зимы и холодов, но необязательно от недостатка витаминов.

Диетолог указала, что некоторые витамины создают запасы в организме. Например, в печени. И способны доставляться по кровотоку даже при условии, что в организм они сейчас не поступают. Есть и те, что не способны накапливаться – речь идет о витаминах группы В, которые содержатся в мясных и молочных продуктах, орехах, крупах и некоторых овощах.

- Определить, чего именно не хватает организму можно только лабораторным путем - сдав анализы, потому что внешние симптомы авитаминоза достаточно размыты, - продолжает рассказывать Ольга Кузнецова. - Например, головная боль, слабость и утомляемость могут говорить, как об огромном количестве самых разных заболеваний, так и о дефиците витамина В.

Поэтому врач советует заниматься профилактикой авитаминоза круглый год. А это значит - полноценно и сбалансированно питаться с достаточным количеством овощей и фруктов, а при необходимости использовать витамины или биологически активные добавки.