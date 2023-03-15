Томские судебные приставы 16 марта ответят на вопросы родных мобилизованных

Приставы ответят на вопросы родных и близких мобилизованных бойцов. Фото: Артем КИЛЬКИН

16 марта судебные приставы проведут прием для решения вопросов членов семей мобилизованных томичей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Правовую помощь будут оказывать по направлениям, подведомственным ФССП России. При этом личный прием для оказания адресной консультативной помощи родным и близким мобилизованных резервистов, а также тех, кто проходит службу в Вооруженных Силах РФ и принимает участие в спецоперации на Украине, будет проходить сразу на нескольких площадках. Так, в аппарате Управления (г. Томск, ул. Пушкина, 65) с 14 до 18 часов на вопросы ответят заместитель главного судебного пристава Ю.А. Деменкова и начальник отдела организации исполнительного производства Е.Н. Крименская. Предварительная запись по телефону: 8 (3822) 61-50-02.

В территориальных подразделениях прием будут вести начальники структурных отделений - старшие судебные приставы с 13 до 18 часов, без предварительной записи.

В Государственном юридическом бюро по Томской области (пл. Ленина, 14) с 14 до 16 часов посетителей проконсультирует один из специалистов Управления. Кроме того, приставы будут вести прием в МФЦ Томска (ул. Пушкина, 63/5) – также с 14 до 16 часов.

Уточним, что всем посетителям нужно при себе иметь документ, удостоверяющий личность.