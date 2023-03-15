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НовостиОбщество15 марта 2023 10:28

На дорогах Томской области с 1 апреля ограничат движение большегрузов

Ограничения коснутся региональных и межмуниципальных трасс
Екатерина Яганова
Фото: пресс-службы мэрии Томска.

Фото: пресс-службы мэрии Томска.

С 1 апреля до 15 мая по 127 региональным и межмуниципальным дорогам Томской области ограничат движение большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Там также уточнили, что весенние ограничения вводят ежегодно. Их цель – сохранить эксплуатационное состояние автомобильных дорог в период таяния снега и паводка. При необходимости ограничения могут продлевать.

Уточним, в этот период допустимые осевые нагрузки тяжеловесов варьируются в зависимости от участка дороги. Дополнительная информация размещена на сайте областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи, а также на сайте областного управления автомобильных дорог.

Администрация города рекомендует учитывать сроки ограничений и заблаговременно, до их наступления, переместить тяжеловесные грузы и многотонную технику.