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НовостиОбщество15 марта 2023 9:07

У жителей Томска вновь появилась возможность купить кухни и комплектующие от IKEA

Все стало доступно для заказа на маркетплейсе «Яндекс.Маркет»
Ксения Высотина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Томска вновь смогут приобрести кухни и комплектующие от IKEA. Все стало доступно для заказа на маркетплейсе "Яндекс.Маркет", сообщает издание "ФАН".

Отмечается, что для заказа доступны четыре вида гарнитуров и сопутствующие товары — мойки, столешницы, смесители и другие. Как сообщает издание, все эти товары были выкуплены российским маркетплейсом после остановки работы мебельной компании в России.

Ранее Правительство России одобрило сделку по продаже трех российских заводов IKEA. Как сообщало Федеральное агентство новостей, покупатели производств планировали реализовывать продукцию через отечественные мебельные сети.