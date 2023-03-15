Томскому контрактнику дали 5,5 лет условно за уклонение от службы в период мобилизации

15 августа 2022 года военнослужащий без уважительных причин не прибыл на службу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам условно военнослужащего по контракту за то, что он не явился в срок на службу в период мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Военнослужащий К., желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, 15 августа 2022 года без уважительных причин не прибыл на службу к установленному времени и проводил время по своему усмотрению», – говорится в сообщении суда.

Мужчина знал о объявлении мобилизации в стране, однако все-равно не вернулся в воинскую часть.

Мужчина добровольно вернулся на службу только 18 ноября 2022 года, вследствие чего незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено.

Томский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по статье «Самовольное оставление части или места службы» и назначил наказание в виде лишения свободы на 5,5 лет условно с испытательным сроком в два года.